Новый закон РФ об ответственности за утечки данных ударит по борцам с хакерами

В предложенном ко второму чтению законопроекте об уголовной ответственности за работу с украденными персональными данными нет исключений для специалистов, которые занимаются исследованием утечек данных в профессиональных целях, что может привести к уголовному преследованию. Эксперты отмечают, что такие поправки могут заблокировать работу ИБ-компаний и исследователей, а также нарушить возможность анализа данных, необходимых для защиты инфраструктуры от атак.

В письме к ответственным комитетам Госдумы указано, что проект не учитывает легитимные цели защиты от киберугроз и расследования утечек. В частности, компании, занимающиеся мониторингом утечек в даркнете или других ресурсах, могут оказаться под угрозой уголовной ответственности. Это, по мнению участников рынка, приведет к незаконности таких действий, несмотря на их необходимость для противодействия преступникам.

Компания Positive Technologies предложила, что в законопроекте должны быть определены условия и критерии, при которых доступ к утекшим данным будет законным. Они также считают, что важно для ИБ-специалистов сохранить возможность работы с утечками данных для обеспечения безопасности.

Алексей Коробченко, начальник отдела по ИБ компании «Код безопасности», выразил опасение, что поправки могут привести к закрытию ряда направлений деятельности в ИБ-компаниях, например, поиска следов компрометации на хакерских форумах и даркнете.