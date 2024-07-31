Новый закон сделал майнинг в России легальным

Один из соавторов инициативы, Антон Горелкин, подчеркнул, что законопроект был существенно доработан ко второму чтению. В результате сняты ранее предлагаемые запреты на организацию оборота криптовалют и занятие майнингом для граждан.

Горелкин отметил, что Россия занимает второе место в мире по майнингу криптовалют и ожидается, что после введения регулирования страна сможет обогнать США и выйти на первое место.

Основная цель законопроекта — использование криптовалют как инструмента обхода санкций и развития высокотехнологичного экспорта.

Также в документ были включены положения, направленные на борьбу с «серыми» и «черными» майнерами. Энергетики получат специальные лимиты для контроля и привлечения нарушителей к ответственности.

Кроме того, законопроект вводит запрет на рекламу майнинга, что связано с ростом мошеннических схем, вовлекающих людей.