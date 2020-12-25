Новый завод электромобилей Tesla не могут достроить из-за ящериц

Согласно обнародованным Business Insider данным, по решению немецкого суда, Tesla не имеет права заниматься вырубкой деревьев, на которых живут зимующие песчаные ящерицы, поскольку ящерицы вымрут из-за такой расчистки.

По словам представителей суда, производитель электрокаров предпринимал попытки безопасно переселить ящериц в другое место. Возможно, это действительно хорошее решение в данном случае, однако стало известно, что большинство ящериц впали в спячку, что делает переселение невозможным. В этой связи процесс строительства нужно ограничить.

Причем, с подобной ситуацией Tesla сталкивается не впервые. Так, буквально в начале декабря немецкие власти запретили компании расчищать лес из-за змей.