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Новый завод электромобилей Tesla не могут достроить из-за ящериц
Ранее планам компании мешали змеи
У американской компании Tesla возникли проблемы со строительством немецкой гигафарики, которое планировалось завершить уже летом следующего года. Нарушил планы производителя электрокаров местный охраняемый вид ящериц.
Согласно обнародованным Business Insider данным, по решению немецкого суда, Tesla не имеет права заниматься вырубкой деревьев, на которых живут зимующие песчаные ящерицы, поскольку ящерицы вымрут из-за такой расчистки.
По словам представителей суда, производитель электрокаров предпринимал попытки безопасно переселить ящериц в другое место. Возможно, это действительно хорошее решение в данном случае, однако стало известно, что большинство ящериц впали в спячку, что делает переселение невозможным. В этой связи процесс строительства нужно ограничить.
Причем, с подобной ситуацией Tesla сталкивается не впервые. Так, буквально в начале декабря немецкие власти запретили компании расчищать лес из-за змей.