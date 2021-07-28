Новым истребителем Су-57 можно будет управлять глазами

Это, вкупе с анонсированными ранее системами по контролю технического состояния летательного аппарата в реальном времени, может сделать из отечественных истребителей по-настоящему прорывные устройства.

Установка соответствующих датчиков намечена уже на 2024 год.

Стоит отметить, что заявление об управлении глазами является не чьими-то домыслами — об этом рассказал глава отдела кабин ОКБ «Сухой» Никита Дорофеев, пишет РИА ФАН.

Что интересно, сама технология разрабатывается специально для истребителя Су-57. Сам самолёт, напомним, был представлен совсем недавно — в рамках выставки МАКС-2021.