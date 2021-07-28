Новым истребителем Су-57 можно будет управлять глазами

Наука и технологии
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Новым истребителем Су-57 можно будет управлять глазамиОтечественная военная техника не перестаёт удивлять
В сети появилась информация о необычной особенности, которой будут обладать новейшие истребители Су-57. Лётчики, сидящие за штурвалом этого боевого самолёта, смогут управлять им при помощи движения глаз.
Это, вкупе с анонсированными ранее системами по контролю технического состояния летательного аппарата в реальном времени, может сделать из отечественных истребителей по-настоящему прорывные устройства.
Установка соответствующих датчиков намечена уже на 2024 год.
Стоит отметить, что заявление об управлении глазами является не чьими-то домыслами — об этом рассказал глава отдела кабин ОКБ «Сухой» Никита Дорофеев, пишет РИА ФАН.
Что интересно, сама технология разрабатывается специально для истребителя Су-57. Сам самолёт, напомним, был представлен совсем недавно — в рамках выставки МАКС-2021.