Новым владельцем Авито может стать VK

По данным агентства Bloomberg, на сегодняшний день стороны так и не пришли к общему соглашению. При этом источники издания сообщили, что свой интерес к покупке интернет-сервиса для размещения объявлений проявила «структура, связанная с бизнесменом Владимиром Потаниным».

Стоит отметить, что изначально о выделении Авито из состава OLX Group в самостоятельную компанию было объявлено ещё в марте 2022 года. А уже в мае Prosus объявила о желании продать сервис в связи с уходом с российского рынка.

Напомним, что некоторое время назад депутат Госдумы Антон Горелкин предложил ограничить долю иностранцев в сервисах по типу Авито всего 20%.