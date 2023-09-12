Новыми часами Apple Watch 9 можно управлять дёрганьем запястья и щелчками пальцев

Часы оснащены новой функцией Name Drop, которая позволяет пользователям делиться личной информацией, когда они находятся рядом с другим пользователем этого устройства.

Кроме того, улучшенный дисплей может достигать яркости до 2000 нит, а новая функция Siri в области здоровья позволяет получать обновления состояния здоровья по голосовой команде.

Apple также потратила немало времени на рассказал об экологичности нового продукта. Эти часы являются первым «углеродно-нейтральным» продуктом компании, благодаря использованию переработанных компонентов и покупке «высококачественных» кредитов на углерод.

Но вернёмся к Double Tap. Эта система ввода обнаруживает малые движения и поток крови, когда пользователь щёлкает большим и указательным пальцами. Это позволяет, например, отвечать на звонки или выключать будильник, не прикасаясь к экрану.