Новыми часами Apple Watch 9 можно управлять дёрганьем запястья и щелчками пальцев

Новыми часами Apple Watch 9 можно управлять дёрганьем запястья и щелчками пальцевИнтересный гиммик
Apple представила свои новейшие умные часы — Apple Watch Series 9.
Новинка работает на новом чипе S9, который, по утверждениям компании, на 60% быстрее предыдущей версии.
Однако наиболее интересной особенностью устройства является новая система ввода, названная Double Tap. Эта функция позволяет пользователям управлять часами, щёлкая пальцами или дёргая запястье.
Часы оснащены новой функцией Name Drop, которая позволяет пользователям делиться личной информацией, когда они находятся рядом с другим пользователем этого устройства.
Кроме того, улучшенный дисплей может достигать яркости до 2000 нит, а новая функция Siri в области здоровья позволяет получать обновления состояния здоровья по голосовой команде.
Apple также потратила немало времени на рассказал об экологичности нового продукта. Эти часы являются первым «углеродно-нейтральным» продуктом компании, благодаря использованию переработанных компонентов и покупке «высококачественных» кредитов на углерод.
Но вернёмся к Double Tap. Эта система ввода обнаруживает малые движения и поток крови, когда пользователь щёлкает большим и указательным пальцами. Это позволяет, например, отвечать на звонки или выключать будильник, не прикасаясь к экрану.
Старт продаж намечен на 22 сентября по цене в $399.