Наука и технологии
20:37, 12 сентября 2023
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Новыми часами Apple Watch 9 можно управлять дёрганьем запястья и щелчками пальцев

Интересный гиммик

Apple представила свои новейшие умные часы — Apple Watch Series 9.

Новинка работает на новом чипе S9, который, по утверждениям компании, на 60% быстрее предыдущей версии.

Однако наиболее интересной особенностью устройства является новая система ввода, названная Double Tap. Эта функция позволяет пользователям управлять часами, щёлкая пальцами или дёргая запястье.

Новыми часами Apple Watch 9 можно управлять дёрганьем запястья и щелчками пальцев
© Apple

Часы оснащены новой функцией Name Drop, которая позволяет пользователям делиться личной информацией, когда они находятся рядом с другим пользователем этого устройства.

Кроме того, улучшенный дисплей может достигать яркости до 2000 нит, а новая функция Siri в области здоровья позволяет получать обновления состояния здоровья по голосовой команде.

Apple также потратила немало времени на рассказал об экологичности нового продукта. Эти часы являются первым «углеродно-нейтральным» продуктом компании, благодаря использованию переработанных компонентов и покупке «высококачественных» кредитов на углерод.

Но вернёмся к Double Tap. Эта система ввода обнаруживает малые движения и поток крови, когда пользователь щёлкает большим и указательным пальцами. Это позволяет, например, отвечать на звонки или выключать будильник, не прикасаясь к экрану.

Новыми часами Apple Watch 9 можно управлять дёрганьем запястья и щелчками пальцев
© Apple

Старт продаж намечен на 22 сентября по цене в $399.

Источник:Apple
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