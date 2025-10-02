Нож будущего: представлен ультразвуковой кухонный гаджет, вибрирующий 40 000 раз в секунду

Его 8-дюймовое лезвие из японской стали AUS-10 san mai вибрирует 40 000 раз в секунду, что снижает трение, облегчает нарезку и позволяет тратить вдвое меньше усилий.

Технология заимствована из промышленной переработки продуктов и адаптирована для бытовых кухонь. По словам разработчика, инженера Скотта Хаймендингера, такой нож делает особенно чистые срезы и предотвращает прилипание продуктов.