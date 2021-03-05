Nubia выпустила свои первые "умные" часы

Nubia Red Magic Watch оснащены 1,39-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 454 х 454 пикселей. Новинка получила датчик здоровья Goodix GH3011 на базе искусственного интеллекта, способный круглосуточно анализировать частоту сердечных сокращений и уровень кислорода в крови. Помимо прочего в часах есть GNSS-приемник Sony CXD5605.

Отмечается также влагозащищенность часов и поддержка 16 различных видов активностей. Время автономной работы составляет 15 дней в обычном режиме или 23 дня при включении режима экономии. С включенным GPS часы способны работать лишь 50 часов. Nubia Red Magic Watch оценили в 90 долларов или около 6 тысяч рублей.