Нужно ли мужчинам пользоваться косметикой

По его словам, подбирать средства следует так же, по типу кожи. Специалист назвал универсальными скрабы, гели, пенки для умывания, тоники для восстановления кислотности кожи и даже ежедневные кремы. Он отметил, что такие средства подойдут любому мужчине.

«Основное, что подойдёт всем мужчинам, — гель или пенка для умывания по типу кожи два раза в день, скраб в среднем один раз в три дня, лучше с мелкими частицами, чтобы не травмировать кожу, в том случае, если нет активных высыпаний на лице, тоник для восстановления кислотности кожи, ежедневный крем с SPF, если весна или лето, или просто защитный увлажняющий крем», — уточнил Мирошниченко.

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