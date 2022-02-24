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Нужно ли мужчинам пользоваться косметикой

Также, как и женщинам
Как заявил врач-дерматовенеролог, косметолог Московского центра дерматовенерологии и косметологии Борис Мирошниченко, мужчинам так же, как и женщинам необходимо ухаживать зак кожей и пользоваться уходовой косметикой.
Нужно ли мужчинам пользоваться косметикой

По его словам, подбирать средства следует так же, по типу кожи. Специалист назвал универсальными скрабы, гели, пенки для умывания, тоники для восстановления кислотности кожи и даже ежедневные кремы. Он отметил, что такие средства подойдут любому мужчине.

«Основное, что подойдёт всем мужчинам, — гель или пенка для умывания по типу кожи два раза в день, скраб в среднем один раз в три дня, лучше с мелкими частицами, чтобы не травмировать кожу, в том случае, если нет активных высыпаний на лице, тоник для восстановления кислотности кожи, ежедневный крем с SPF, если весна или лето, или просто защитный увлажняющий крем», — уточнил Мирошниченко.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Источник: Известия
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