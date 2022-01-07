Нужно ли обращаться к врачу при покраснении глаз

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Нужно ли обращаться к врачу при покраснении глазВ некоторых случаях — обязательно
Специалисты из глазной клиники Mayo рассказали, в каких случаях при покраснении глаз необходима консультация врача.
По словам экспертов, кратковременное покраснение глаз может быть вызвано трением или соринкой, которая выходит через конъюнктивальный мешок, или усталостью и не требует обращения к специалисту. Но если покраснение продолжается в течение нескольких дней, а к нему добавляются гной или слизь, то поход к врачу необходим.
Эксперты выделили несколько симптомов, связанных с глазами, в силу которых необходимо обращаться к врачу:
- Боль в глазах;
- Появление чувствительности к свету;
- Резкое ухудшение зрения;
- Ощущение наличия инородного тела в глазу;
- Головная боль.
Источник: FBM