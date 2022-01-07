Нужно ли обращаться к врачу при покраснении глаз

По словам экспертов, кратковременное покраснение глаз может быть вызвано трением или соринкой, которая выходит через конъюнктивальный мешок, или усталостью и не требует обращения к специалисту. Но если покраснение продолжается в течение нескольких дней, а к нему добавляются гной или слизь, то поход к врачу необходим.

Эксперты выделили несколько симптомов, связанных с глазами, в силу которых необходимо обращаться к врачу:

- Боль в глазах;

- Появление чувствительности к свету;

- Резкое ухудшение зрения;

- Ощущение наличия инородного тела в глазу;

- Головная боль.