Нужно ли соблюдать диету без специальных белков — лектинов

По словам врача, лектины — белки в цепи которых есть олигосахарид, углевод, этот белок «склеивает», связывает различные вещества на поверхности клеток, что необходимо для эффективной работы иммунитета. Также лектины защищают организм от развития различных заболеваний. Например, в печени эти белки связывают простой углевод галактозу, регулируя уровень глюкозы в крови.

Как отметила врач, о лектинах ходят слухи и мифы о их якобы негативном влиянии на кишечник. Что из-за них в кишечнике появляется слизь, что этот белок влияет на ворсинки кишечника. По словам Бурляевой, это ошибка, лектины не вызывают подобные заболевания.

Но могут их усилить. Поэтому людям, страдающим болезнями желудочно-кишечного тракта, например, язвенных колитов, нужно обращать внимание на продукты, чтобы они были без лектинов. Таким людям можно соблюдать подобные диеты.

Также врач отметила пользу лектинов для лечения рака. «За последние десять лет было проведено большое количество исследований, которые показали положительное действие лектинов при лейкемии, лимфоме, раке груди, раке желудка, раке кожи и так далее. Считается, что лектины повышают иммунитет в отношении раковых клеток, способствуют уничтожению раковых клеток», — подчеркнула эксперт.

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