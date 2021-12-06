Нужны ли особые меры для борьбы с новым омикрон-штаммом COVID-19

По его мнению, существующие на данный момент вакцины могут справиться с новой разновидностью коронавируса. Ученый заявил, что в борьбе с омикрон-штаммом могут не понадобиться новые меры.



Вознесенский уточнил, что коллеги из ЮАР пока не говорили о случаях тяжелого проявления коронавируса штамма омикрон.



До этого стало известно, что новый штамм коронавируса омикрон может помочь формированию коллективного иммунитета в России. Как уточнили исследователи, появление новых штаммов коронавируса может приводить и к положительным эффектам, например, снижению заражаемости.