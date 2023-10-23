NVIDIA, AMD, ASML: каких ИТ-гигантов коснутся новые санкции США против Китая

Однако детали пока неясны, и в долгосрочной перспективе картина может измениться.

Обновлённые правила, выпущенные на этой неделе, направлены на устранение лазеек в первоначальных ограничениях, введённых в прошлом октябре, чтобы сдержать развитие передового ИИ в Китае из-за опасений национальной безопасности.

NVIDIA и ASML, например, заявили, что новые санкции практически не окажут влияния на их краткосрочные результаты. Тем не менее, Китай представляет собой до 25% продаж центров обработки данных для NVIDIA, и теперь их чипы, предназначенные для этого рынка, попали в список запрещённых.

Аналитики также отмечают, что AMD и Intel могут почувствовать последствия. В долгосрочной перспективе некоторые компании могут ощутить давление, так как новые ограничения оказались строже ожидаемого, а потому они будут искать новые обходные пути.