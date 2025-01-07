Nvidia анонсировала персональный ИИ-суперкомпьютер Digits

Project Digits спроектирован для работы с моделями, имеющими до 200 миллиардов параметров, и предлагает 128 ГБ унифицированной памяти и до 4 ТБ NVMe-накопителя. Для более сложных задач можно соединить два устройства в одну систему, способную обрабатывать модели с до 405 миллиардов параметров. Это по мощности сопоставимо с лучшими ИИ-моделями.