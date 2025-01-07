Nvidia анонсировала персональный ИИ-суперкомпьютер Digits

Опубликовано 07 января 2025, 15:311 мин.
Nvidia анонсировала персональный ИИ-суперкомпьютер DigitsЗа 3000 долларов
На выставке CES 2025 компания Nvidia представила новый персональный суперкомпьютер для искусственного интеллекта (ИИ) под названием Project Digits. Этот компактный компьютер станет доступен в мае по цене 3000 долларов. В основе устройства — новый чип GB10 Grace Blackwell Superchip, который способен выполнять сложные ИИ-расчеты, но при этом достаточно мал, чтобы разместиться на рабочем столе и работать от стандартной розетки.
© NVIDIA
Project Digits спроектирован для работы с моделями, имеющими до 200 миллиардов параметров, и предлагает 128 ГБ унифицированной памяти и до 4 ТБ NVMe-накопителя. Для более сложных задач можно соединить два устройства в одну систему, способную обрабатывать модели с до 405 миллиардов параметров. Это по мощности сопоставимо с лучшими ИИ-моделями.
Источник:The Verge
Автор:Булат Кармак