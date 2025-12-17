NVIDIA анонсировала собственную ИИ-модель с открытым исходным кодом Nemotron 3

Ключевая особенность Nemotron 3 — гибридная архитектура Mixture of Experts (MoE). Она снижает вычислительные затраты, упрощает обмен данными между агентами и повышает прозрачность работы моделей.

Это особенно важно для корпоративных сценариев, где ИИ-агенты автоматизируют сложные процессы.

Линейка включает три модели. Nemotron 3 Nano на 30 млрд параметров ориентирована на суммаризацию, поиск и отладку кода. По данным NVIDIA, она в четыре раза быстрее предыдущего поколения и на 60% дешевле в эксплуатации.

Nemotron 3 Super (100 млрд параметров) рассчитана на точные многоагентные приложения. Флагманская Nemotron 3 Ultra с 500 млрд параметров предназначена для сложных задач рассуждения.

Компании Siemens, Cisco, Accenture и Palantir уже начали внедрение Nemotron 3. Модель Nano доступна на Hugging Face, релиз Super и Ultra ожидается в I половине 2026 года.