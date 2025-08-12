Nvidia и AMD будут отдавать США 15% дохода от продажи ИИ-чипов в Китае

По данным источников, Nvidia будет отдавать часть выручки от продаж чипа H20, а AMD — от модели MI308. Речь идёт о сделке, которая должна помочь смягчить ограничения на экспорт и обеспечить доступ к китайскому рынку, но при этом создаёт прецедент для узконаправленного «налога» на экспорт.

Пекин, уже ранее выражавший недовольство поставками H20, вряд ли положительно воспримет новое требование. В китайских медиа, близких к государственным, чипы обвинили в уязвимостях и низкой эффективности. На фоне напряжённых торговых отношений между США и Китаем такой шаг может осложнить переговоры и усилить позиции местных производителей, таких как Huawei, которые уже заняли заметную долю внутреннего рынка.