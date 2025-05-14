Nvidia и AMD заключили крупные сделки по ИИ на Ближнем Востоке

Nvidia и AMD заключили крупные сделки по ИИ на Ближнем ВостокеТрамп добился соглашений на $600 млрд в Саудовской Аравии
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В рамках поездки президента США Саудовская Аравия согласилась на инвестиции на сумму около 600 миллиардов долларов в американские компании. Одним из крупнейших соглашений стала поставка сотен тысяч ИИ-чипов от Nvidia. Первая партия из 18 тысяч новых чипов серии «Blackwell» будет направлена в стартап Humain, недавно основанный при участии суверенного фонда Саудовской Аравии.
Компанию Nvidia поддержала AMD, заключив с тем же стартапом сделку на 10 миллиардов долларов.
Сотрудничество будет обоюдным. По заявлению Белого дома, компания DataVolt из Саудовской Аравии намерена вложить 20 миллиардов долларов в строительство дата-центров и инфраструктуры для ИИ в США.
Также в проект вовлечены Google, Oracle, Salesforce, Uber и другие крупные технологические игроки. В совокупности они планируют инвестировать около 80 миллиардов долларов в развитие передовых технологий как в США, так и в странах Персидского залива.