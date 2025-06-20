NVIDIA и Билл Гейтс вложили $650 млн в ядерный стартап TerraPower

Компания, основанная Гейтсом в 2006 году, работает над компактными модульными реакторами (SMR), чтобы сделать ядерную энергию более безопасной, масштабируемой и доступной.

Флагманский проект TerraPower — электростанция Natrium мощностью 345 МВт, строящаяся в Вайоминге. Она использует жидкий натрий для охлаждения и расплавленную соль для накопления избыточного тепла — до 1 гигаватта.

Этот проект реализуется в рамках программы Минэнерго США по демонстрации передовых реакторов. Начать выработку энергии планируется не раньше 2030 года.

Интерес к ядерной энергетике со стороны IT-компаний стремительно растёт: Microsoft, Google, Amazon и Oracle уже инвестируют в собственные атомные проекты, чтобы обеспечить электропитание для дата-центров и ИИ-систем.