Nvidia и Broadcom начали проводить тесты на производственных мощностях Intel

Тесты проводятся с использованием технологии Intel 18A, которая была разработана для производства сложных процессоров, включая чипы для искусственного интеллекта. Эта технология конкурирует с аналогичными решениями от компании TSMC, которая занимает лидирующие позиции на мировом рынке полупроводников. Пока тесты направлены не на создание полного чипа, а на проверку возможностей производственного процесса.

Тестирование может длиться несколько месяцев, и пока неизвестно, когда именно оно началось.