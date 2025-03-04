Опубликовано 04 марта 2025, 09:001 мин.
Nvidia и Broadcom начали проводить тесты на производственных мощностях IntelКомпаниям предстоит оценить возможности технологии 18A
Компании Nvidia и Broadcom начали проводить тесты на производственных мощностях Intel. Об этом сообщили источники, знакомые с ситуацией. Тесты, которые ранее не были раскрыты, позволяют компаниям оценить возможности нового производственного процесса Intel, который может привести к заключению крупных контрактов на производство чипов.
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Тесты проводятся с использованием технологии Intel 18A, которая была разработана для производства сложных процессоров, включая чипы для искусственного интеллекта. Эта технология конкурирует с аналогичными решениями от компании TSMC, которая занимает лидирующие позиции на мировом рынке полупроводников. Пока тесты направлены не на создание полного чипа, а на проверку возможностей производственного процесса.
Тестирование может длиться несколько месяцев, и пока неизвестно, когда именно оно началось.