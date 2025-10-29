Nvidia и Deutsche Telekom построят дата-центр за €1 млрд в Германии

По данным источников, финансирование в размере примерно $ 1,2 млрд компании обеспечат совместно. Одним из ключевых клиентов нового центра станет немецкий разработчик программного обеспечения SAP. Официальное объявление о проекте планируется сделать в Берлине в следующем месяце.

Строительство дата-центра планируется в Мюнхене. В его основе будет около 10 тысяч графических процессоров, которые обеспечат работу систем искусственного интеллекта и обработки данных.

Европейские власти намерены ускорить развитие собственной ИИ-инфраструктуры. В начале года Евросоюз представил план на € 200 млрд, направленный на увеличение мощностей для работы с ИИ втрое в течение ближайших семи лет.