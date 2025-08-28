Nvidia и Google инвестируют в проект термоядерной электростанции

Общая сумма привлечённых средств CFS с момента основания достигла примерно 3 миллиардов долларов. Это составляет около трети всех инвестиций, которые в целом получил мировой рынок термоядерных технологий.

Разработка ведётся в американском штате Массачусетс, где компания строит демонстрационную установку. По данным CFS, её готовность составляет около 65%. Завершение ключевого этапа запланировано на 2027 год, что должно открыть путь к созданию первой коммерческой станции.

Основной проект компании — строительство электростанции мощностью 400 мегаватт в штате Вирджиния. Регион выбран не случайно: там стремительно растёт количество дата-центров, а вместе с ним и спрос на электроэнергию.

В июне Google подписала соглашение о покупке половины будущей выработки этой станции. Запуск объекта ожидается в начале 2030-х годов.