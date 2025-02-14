NVIDIA и MediaTek выпустят чип для смартфонов с ИИ

Ранее компании сообщили, что работают над специальным чипом для персональных компьютеров, который должен появиться во второй половине 2025 года. Этот процессор будет построен на 3-нм технологии TSMC и архитектуре ARM, а его цель — закрыть пробелы в производительности на рынке ПК. Однако теперь появились слухи о возможном создании чипа для смартфонов.

Сегодня на рынке мобильных процессоров доминируют Qualcomm и MediaTek, а конкуренция со стороны Samsung Exynos остается слабой. Если NVIDIA действительно выйдет на этот рынок, это может создать новую гонку технологий. У компании уже есть опыт работы с мобильными GPU, например, в сотрудничестве с Nintendo при разработке чипа Tegra.

Пока детали нового чипа остаются неизвестными.