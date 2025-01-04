NVIDIA и Qualcomm передадут заказы на 2-нм чипы от TSMC к Samsung

Опубликовано 04 января 2025, 06:001 мин.
NVIDIA и Qualcomm передадут заказы на 2-нм чипы от TSMC к SamsungСогласно корейским источникам
По информации корейских СМИ, компаний NVIDIA и Qualcomm рассматривают возможность переноса части своих заказов на 2-нм чипы от TSMC к Samsung. Это решение вызвано проблемами с производственными мощностями и высокими затратами на производство в TSMC. Известно, что Samsung начнёт тестовое производство чипов по 2-нм технологии в первом квартале 2025 года, что делает ее основным конкурентом TSMC на этом рынке.
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В то же время японская компания Rapidus строит фабрику по производству чипов в городе Чиносе, расположенном в префектуре Хоккайдо, с целью запустить массовое производство 2-нм чипов к 2027 году. Это добавляет дополнительное давление на лидера рынка, TSMC, который сталкивается с конкуренцией со стороны других крупных игроков.