NVIDIA и Qualcomm передадут заказы на 2-нм чипы от TSMC к Samsung

Согласно корейским источникам

По информации корейских СМИ, компаний NVIDIA и Qualcomm рассматривают возможность переноса части своих заказов на 2-нм чипы от TSMC к Samsung. Это решение вызвано проблемами с производственными мощностями и высокими затратами на производство в TSMC. Известно, что Samsung начнёт тестовое производство чипов по 2-нм технологии в первом квартале 2025 года, что делает ее основным конкурентом TSMC на этом рынке.