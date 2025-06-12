Nvidia и Samsung вложились в робототехнический стартап Skild AI

Южнокорейская Samsung вложит 10 миллионов долларов, а американская Nvidia — 25 миллионов. При этом основным инвестором раунда выступает японская корпорация SoftBank с суммой в 100 миллионов долларов.

Для Samsung участие в проекте означает не только возможность следить за развитием перспективной компании, но и способ не отставать от других игантов — таких как LG и Hanwha, которые также инвестировали в Skild AI. Хотя внутри Samsung и отмечают, что не все решения Skild являются передовыми, инвестиция дает им стратегическое присутствие в быстрорастущем сегменте.

Nvidia, в свою очередь, активно развивает направление «физического ИИ», включая автономные автомобили и роботов. Компания делает ставку на использование своих чипов и программных решений для ускорения появления интеллектуальных машин в реальной среде.