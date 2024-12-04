Nvidia и SIAM.AI создадут в Таиланде «суверенное облако» для ИИ

Опубликовано 04 декабря 2024, 21:211 мин.
Nvidia и SIAM.AI создадут в Таиланде «суверенное облако» для ИИНовый проект поможет защитить данные
Nvidia заключила партнерство с тайской компанией SIAM. AI для создания первого в Таиланде «суверенного облака». Об этом стало известно во время визита генерального директора Nvidia, Дженсена Хуана, в Бангкок, где он подтвердил намерение поддержать развитие искусственного интеллекта (ИИ) в стране.
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«Суверенное облако» предполагает, что Таиланд будет контролировать свои данные: где они хранятся, кто имеет доступ и как используются. Хуан заявил, что данные, размещенные в этом облаке, будут использованы для создания локальной экосистемы ИИ, например, для генеративных ИИ-чатботов, обучаемых на тайских данных.
Кроме того, Nvidia планирует сотрудничать с 40 университетами и более 50 стартапами Таиланда, чтобы местные учебные заведения и предприятия могли пользоваться возможностями ИИ. Хуан подчеркнул, что данные страны должны принадлежать её народу, рассматривая их как важный национальный ресурс.
Источник:South China Morning Post
Автор:Булат Кармак
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