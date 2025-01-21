Nvidia и TSMC объединятся для разработки кремниевой фотоники

Кремниевая фотоника — это технология, использующая кремний как проводник для оптических сигналов, что позволяет создавать более энергоэффективные и дешевые решения для передачи данных на большие расстояния. На фоне растущего спроса на технологии искусственного интеллекта, важность снижения потребления энергии становится особенно актуальной.

Хуан отметил, что результаты от этого партнерства могут появиться только через несколько лет, поскольку обе компании ещё предстоит проделать значительную работу, прежде чем появятся реальные достижения в этой области. Для участия в этом процессе TSMC и местный поставщик услуг по упаковке и тестированию микросхем ASE Technology основали Альянс кремниевой фотоники (SiPhIA), объединяющий более 30 тайваньских компаний.