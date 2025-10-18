Nvidia и TSMC представили первую пластину с процессором Blackwell, сделанную в США

Отмечается, что этот шаг имеет большое, прежде всего политическое, значение для реализации стратегии администрации Трампа по улучшению технологий ИИ в США и снижению зависимости от иностранных производителей полупроводников. Это реализация принципа «Сделано в Америке».

Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг посетил завод TSMC в Аризоне, чтобы отметить успешное технологическое достижение. Он подчеркнул, что запуск производства чипов для ИИ в США является важным этапом.

Хуанг заявил: «Сегодня мы заложили основу [для того, чтобы США] возглавили гонку в области искусственного интеллекта на инфраструктурном уровне». Также Хуанг добавил, что в ближайшие годы Nvidia планирует потратить «полтриллиона долларов» на инфраструктуру, связанную с искусственным интеллектом.