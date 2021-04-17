NVIDIA и Xbox выступят свидетелями в суде Epic Games против Apple

Помимо прочего присутствовать на суде в качестве свидетелей могут и сотрудники Facebook. Известно, что глава Epic Games Тим Суини должен на протяжении восьми часов давать ответы на вопросы юристов. В то же время, Тима Кука продержат намного меньше — всего два часа. Об этом сообщается в информационной службе Law360.

Напомним, что начало дела запланировано на 3 мая. Его продолжительность составит около трех недель. Согласно данным источников, на вопросы будут отвечать руководитель отдела развития бизнеса Xbox Лори Райт и вице-президент Facebook Вивек Шарма.