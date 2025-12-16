Nvidia купила разработчика ПО SchedMD для усиления в области ИИ

SchedMD предоставляет программное обеспечение Slurm, предназначенное для планирования крупных вычислительных задач, которые могут занимать значительную часть мощностей дата-центра. Это ПО имеет открытый исходный код, что позволяет разработчикам и компаниям использовать его бесплатно, а сам производитель зарабатывает на технической поддержке и обслуживании.

По словам Nvidia, Slurm является частью критически важной инфраструктуры для генеративного ИИ. Его используют разработчики базовых моделей и создатели систем искусственного интеллекта для управления обучением моделей и задачами инференса (логического вывода). Программное обеспечение уже поддерживается на последнем оборудовании Nvidia.

SchedMD была основана в 2010 году в Калифорнии и сейчас насчитывает 40 сотрудников. Среди ее клиентов значатся облачный провайдер CoreWeave и центр суперкомпьютеров в Барселоне. Финансовые детали сделки не раскрываются, а Nvidia заявила, что продолжит распространять ПО SchedMD на условиях открытого кода.