NVIDIA может купить разработчика архитектуры фирменных процессоров Apple

Важно отметить, что в случае успешной покупки “зелеными” компании ARM, это коснется не только создателей iPhone и MacBook, но и таких гигантов как Qualcomm и MediaTek. Что же до причин, по которой SoftBank намерена продать принадлежащую ей ARM, то судя по всему, все максимально банально: таким образом крупная компания намерена остаться на плаву после ударившего по ней коронавирусного кризиса.

Напомним, что SoftBank купила ARM в 2016 году по цене в 32 млрд долларов. За сколько компанию перекупит NVIDIA, пока что неизвестно, но в любом случае, если сделка состоится, то она должна стать одной из самых крупных в истории.