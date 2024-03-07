NVIDIA может стать самой дорогой компанией в мире. Но при одном условии

Но есть одно важное «но»: Apple должна разочаровать инвесторов своими разработками в сфере искусственного интеллекта.

Ранее прогнозировалось, что Apple в этом году поставит до 225 млн смартфонов iPhone. Однако аналитик Минг Чи Куо пересмотрел свои ожидания.

Теперь он считает, что реальное число будет ближе к 200 млн. Впрочем, у Apple еще есть шанс укрепить позиции благодаря ИИ-технологиям.

Ходят слухи, что в новом чипе A18 для линейки iPhone 16 «нейродвижок» будет значительно мощнее. Это должно здорово усилить работу с ИИ-функциями в iOS 18.

Также Apple, возможно, улучшит микрофоны в iPhone 16 для более четкого распознавания команд Siri.

Есть информация, что на конференции WWDC 2024 Apple может представить свой чат-бот Apple GPT – конкурента нашумевшего ChatGPT.