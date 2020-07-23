NVIDIA может выпустить новую флагманскую линейку видеокарт раньше ожидаемого

Так, если верить данным, опубликованным интернет-изданием Overclocking.com, NVIDIA устроит премьеру новейших видеокарт, построенных на архитектуре Ampere, уже в августе текущего года. При этом важно понимать, что журналисты не стали раскрывать собственные источники, но при этом уточнили, что им можно доверять, так как они не раз доказывали свою осведомленность.

Важно понимать, что если презентация и пройдет в августе, то во время нее покажут лишь референсные модели, так называемые Founders Edition. Более широкий спектр видеокарт от разных производителей стоит ожидать позже, в течение 2020 года.