Наука и технологии
Сегодня 15:16
NVIDIA может выпустить новую флагманскую линейку видеокарт раньше ожидаемого
Правда, лишь в виде Founders Edition
Около двух недель назад в сети появились слухи о том, что NVIDIA готовит релиз своих новых видеокарт GeForce RTX 3080 Ti на 17 сентября 2020 года. Но, как оказалось, компания может выпустить новую флагманскую линейку видеокарт немного раньше ожидаемого.
Так, если верить данным, опубликованным интернет-изданием Overclocking.com, NVIDIA устроит премьеру новейших видеокарт, построенных на архитектуре Ampere, уже в августе текущего года. При этом важно понимать, что журналисты не стали раскрывать собственные источники, но при этом уточнили, что им можно доверять, так как они не раз доказывали свою осведомленность.
Важно понимать, что если презентация и пройдет в августе, то во время нее покажут лишь референсные модели, так называемые Founders Edition. Более широкий спектр видеокарт от разных производителей стоит ожидать позже, в течение 2020 года.