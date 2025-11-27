Nvidia начала кампанию по защите своей оценки на рынке

В документе компания отвечает на утверждения Майкла Берри, известного своим прогнозом краха рынка недвижимости в 2008 году, а также других авторов платформы Substack. В одном из эссе, проанализированном с помощью ИИ, утверждалось о росте запасов Nvidia и проблемах с оплатой со стороны клиентов.

Nvidia указала на свои публичные отчеты, чтобы опровергнуть сравнения с историческими случаями бухгалтерских мошенничеств. При этом компания признала, что ее новые чипы Blackwell имеют более низкую валовую рентабельность и повышенные расходы на гарантию из-за сложности конструкции.