NVIDIA начала работу над новой архитектурой Rubin на заводах TSMC

По словам Хуанга, в рамках Rubin создано сразу шесть различных решений, включая CPU, GPU, коммутатор NVLink и процессор на базе кремниевой фотоники. Такой набор говорит о том, что компания планирует обновить всю технологическую платформу, а не только отдельные компоненты.

Ожидается, что Rubin станет фундаментальным шагом вперед для вычислительных систем. В отличие от предыдущих поколений, архитектура будет использовать новый стандарт памяти HBM4 и 3-нм техпроцесс TSMC N3P. Все это должно обеспечить заметное повышение производительности по сравнению с актуальными решениями на базе Blackwell.