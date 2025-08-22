NVIDIA начала работу над новой архитектурой Rubin на заводах TSMC

Опубликовано 22 августа 2025, 22:331 мин.
NVIDIA начала работу над новой архитектурой Rubin на заводах TSMCВ производство переданы шесть разных чипов
Глава NVIDIA Дженсен Хуанг подтвердил, что компания начала работу над новой архитектурой Rubin, которая станет основой следующего поколения процессоров и графических чипов. Производство первых образцов поручено компании TSMC, где уже готовятся к пробным запускам.
По словам Хуанга, в рамках Rubin создано сразу шесть различных решений, включая CPU, GPU, коммутатор NVLink и процессор на базе кремниевой фотоники. Такой набор говорит о том, что компания планирует обновить всю технологическую платформу, а не только отдельные компоненты.
Ожидается, что Rubin станет фундаментальным шагом вперед для вычислительных систем. В отличие от предыдущих поколений, архитектура будет использовать новый стандарт памяти HBM4 и 3-нм техпроцесс TSMC N3P. Все это должно обеспечить заметное повышение производительности по сравнению с актуальными решениями на базе Blackwell.