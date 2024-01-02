NVIDIA начнет массовое производство процессора H20 AI GPU для Китая

Этот шаг последовал после анонса компанией новой линейки ИИ-ускорителей для китайского рынка, созданных как альтернатива запрещенным Штатами к импорту в Китай чипам H100, L40 и L4.

H20 AI GPU является ограниченной версией процессора H100 GPU и обладает такими характеристиками, как 96 ГБ памяти, скорость до 4,0 Тб/с, 296 TFLOPs вычислительной мощности, использующей матрицу GH100.

Первоначально запуск планировался на конец 2023 года, но геополитические напряженности задержали его до начала 2024 года.