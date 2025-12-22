Nvidia начнет поставки ИИ-чипов H200 в Китай в феврале

Опубликовано 22 декабря 2025, 23:091 мин.
Nvidia начнет поставки ИИ-чипов H200 в Китай в февралеПланы зависят от одобрения китайских властей
Американская компания Nvidia нацелена на начало поставок своих чипов H200 в Китай до середины февраля, до начала празднования Лунного Нового года. Об этом сообщили осведомлённые источники.
Первую партию планируется собрать из имеющихся запасов. Её объём оценивается в 5−10 тысяч модулей, что эквивалентно 40−80 тысячам чипов H200. Это станет первой поставкой данной модели после решения администрации США разрешить такие продажи с дополнительным сбором.
Вся поставка зависит от одобрения китайских властей, которое ещё не получено. В Пекине обсуждают условия, включая возможное требование закупать иностранные чипы вместе с определённой долей отечественных.
Чип H200 относится к предыдущему поколению Hopper и широко используется в сфере искусственного интеллекта. Для китайских технологических компаний, таких как Alibaba и ByteDance, эти поставки могут стать важным ресурсом.