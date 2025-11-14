Nvidia начнет поставлять готовые серверы для ИИ

Опубликовано 14 ноября 2025, 23:151 мин.
Nvidia начнет поставлять готовые серверы для ИИПланы вертикальной интеграции
Nvidia планирует изменить подход к поставкам оборудования для искусственного интеллекта (ИИ). Согласно данным JP Morgan, производитель чипов начнет поставлять партнерам полностью собранные вычислительные модули уровня L10 для платформы Vera Rubin вместо отдельных компонентов.
Новые модули VR200 будут включать предустановленные процессоры Vera, графические ускорители Rubin и систему жидкостного охлаждения. Модель Rubin GPU, согласно отчету, будет потреблять 1.8 кВт, что превышает показатель предыдущего поколения Blackwell Ultra в 1.4 кВт.
Такой подход оставит партнерам-сборщикам только задачи финальной интеграции на уровне стоек: установку блоков питания, систем управления и проведение тестирования. Аналитики считают, что это сократит время вывода продукции на рынок и снизит производственные издержки за счет масштабирования.