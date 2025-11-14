Nvidia начнет поставлять готовые серверы для ИИ

Новые модули VR200 будут включать предустановленные процессоры Vera, графические ускорители Rubin и систему жидкостного охлаждения. Модель Rubin GPU, согласно отчету, будет потреблять 1.8 кВт, что превышает показатель предыдущего поколения Blackwell Ultra в 1.4 кВт.

Такой подход оставит партнерам-сборщикам только задачи финальной интеграции на уровне стоек: установку блоков питания, систем управления и проведение тестирования. Аналитики считают, что это сократит время вывода продукции на рынок и снизит производственные издержки за счет масштабирования.