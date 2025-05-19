Nvidia начнет продавать технологию для ускорения связи между ИИ-чипами

Новое решение позволит собирать более мощные ИИ-системы за счет объединения нескольких чипов в единую архитектуру. Уже известно, что компании Marvell Technology и MediaTek собираются применять NVLink Fusion в своих собственных разработках.

Ранее Nvidia уже использовала NVLink в своих продуктах, например, в модуле GB200, который объединяет два графических процессора Blackwell и центральный процессор Grace. Теперь же компания делает шаг к открытию этой технологии для внешних партнеров.