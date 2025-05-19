Nvidia начнет продавать технологию для ускорения связи между ИИ-чипами

Опубликовано 19 мая 2025, 13:541 мин.
Nvidia начнет продавать технологию для ускорения связи между ИИ-чипамиНовая версия NVLink поможет собирать мощные ИИ-системы
Nvidia объявила о запуске новой технологии NVLink Fusion, которая предназначена для ускорения обмена данными между чипами в системах, работающих с искусственным интеллектом (ИИ). В отличие от предыдущих версий, теперь эту технологию Nvidia планирует продавать другим производителям микросхем.
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Новое решение позволит собирать более мощные ИИ-системы за счет объединения нескольких чипов в единую архитектуру. Уже известно, что компании Marvell Technology и MediaTek собираются применять NVLink Fusion в своих собственных разработках.
Ранее Nvidia уже использовала NVLink в своих продуктах, например, в модуле GB200, который объединяет два графических процессора Blackwell и центральный процессор Grace. Теперь же компания делает шаг к открытию этой технологии для внешних партнеров.