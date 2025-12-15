Nvidia нарастит выпуск чипов H200 для Китая из-за спроса

Крупные китайские компании, включая Alibaba и ByteDance, уже проявили интерес к покупке H200. Однако окончательное решение о допуске этих чипов на рынок еще не принято китайскими властями, которые проводят экстренные совещания. Обсуждается, в частности, возможность условий, например, обязательную покупку определенного количества местных чипов вместе с каждым H200.

Чип H200 примерно в шесть раз мощнее специально ослабленной версии H20 для Китая. В данный момент Nvidia сосредоточена на выпуске более новых линеек Blackwell и Rubin, поэтому объемы производства H200 ограничены.