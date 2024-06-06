NVIDIA обогнала по капитализации Apple, но все еще уступает Microsoft

Стоимость акций компании достигла $3.019 трлн, тогда как у Apple — $2.99 трлн. Первое место по-прежнему занимает Microsoft с капитализацией $3.15 трлн.

Рост стоимости NVIDIA обусловлен высоким спросом на чипы для искусственного интеллекта. Акции компании увеличились более чем на 24% после публикации квартальных отчетов в мае.

NVIDIA контролирует около 80% рынка чипов для ИИ в дата-центрах, что приносит компании значительные доходы. В последнем квартале выручка от этого сегмента выросла на 427%, достигнув $22.6 млрд.

В то же время, Apple испытывает трудности с ростом продаж. За последний квартал выручка компании сократилась на 4%, а продажи iPhone упали на 10%.

Эксперты связывают это с проблемами спроса в Китае и неуверенностью в отношении новых продуктов, таких как гарнитура виртуальной реальности Vision Pro.