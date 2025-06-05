NVIDIA обвинили в переманивании инженеров из TSMC — зарплаты до $185 000 в год

И это не считая традиционных премий и опциона на акции, которые особенно привлекательны в технологической индустрии Тайваня.

Компания готовится открыть второй R&D-центр на «острове кремния» и ищет специалистов высочайшего уровня. Для выпускников магистратуры стартовая вилка — $50 000 – $83 000, а для инженеров с 2–3 годами опыта — около $100 000. Старшим инженерам обещают максимальные пакеты.

На фоне этой кадровой гонки, местные СМИ обвиняют NVIDIA в агрессивном переманивании, но речь идёт о классической борьбе за таланты в условиях острого дефицита инженеров для ИИ-проектов.

Вакансии NVIDIA уже размещены на локальных площадках — по данным Tom’s Hardware, открыто 97 позиций. С учётом более низкой стоимости жизни в Тайване (на 25–38% дешевле, чем в США), такие зарплаты выглядят особенно выгодно.