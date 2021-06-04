Наука и технологии
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NVIDIA объяснила, почему смартфоны не получат видеокарты компании в ближайшем будущемПозиция IT-гиганта звучит вполне логично
Накануне компания AMD объявила о скором появлении графической архитектуры RDNA 2 на мобильных чипах Exynos от Samsung. Практически сразу после этого со своим ответом выступил глава NVIDIA Дженсен Хуанг.
Топ-менеджер заявил, что пользователям не стоит ждать появления технологий компании в составе чипов на базе архитектуры ARM, пишет NotebookCheck. По словам Хуанга, это связано с тем, что мобильные устройства всё ещё не готовы к «перевариванию» современной графики.
В качестве примера он привёл технологию трассировки лучей, содержащую очень большой объём данных.
При этом представитель NVIDIA отметил, что компания не отказывается от экспансии мобильного сегмента. Просто делать она это в ближайшем будущем будет через игровой сервис GeForce NOW.
Он позволяет играть в любимые проекты практически на любом устройстве. Достаточно лишь иметь подписку и хорошее подключение к сети.