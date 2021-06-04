Топ-менеджер заявил, что пользователям не стоит ждать появления технологий компании в составе чипов на базе архитектуры ARM, пишет NotebookCheck. По словам Хуанга, это связано с тем, что мобильные устройства всё ещё не готовы к «перевариванию» современной графики.

В качестве примера он привёл технологию трассировки лучей, содержащую очень большой объём данных.

При этом представитель NVIDIA отметил, что компания не отказывается от экспансии мобильного сегмента. Просто делать она это в ближайшем будущем будет через игровой сервис GeForce NOW.

Он позволяет играть в любимые проекты практически на любом устройстве. Достаточно лишь иметь подписку и хорошее подключение к сети.