NVIDIA опередит Apple и Qualcomm, первой получив 1,6-нм процесс TSMC

Обычно компания делала ставку на архитектурные улучшения и переходила на новые узлы позже Apple или Qualcomm.

Но бурный рост рынка ИИ вынудил изменить подход: именно NVIDIA получит первые чипы на A16, который принесёт транзисторы GAAFET и систему SPR с подачей питания с обратной стороны кристалла.

Эти новшества должны заметно повысить энергоэффективность и масштабируемость решений для дата-центров.