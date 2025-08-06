Nvidia опровергла наличие «бэкдоров» в чипах и раскритиковала идею США

Позиция Nvidia стала ответом на обсуждаемую в США инициативу, согласно которой производители микрочипов должны добавлять в продукцию системы отслеживания и подтверждения местоположения. Это должно позволить контролировать экспорт и предотвратить попадание продукции в страны, где её продажа ограничена американским законодательством. Однако ни законопроекты, ни рекомендации администрации США пока не обрели силу и не подкреплены техническими требованиями.

Ранее китайские власти вызвали представителей Nvidia для обсуждения опасений, связанных с этой инициативой. В Пекине выразили обеспокоенность возможным внедрением функций слежки и контроля в чипы американского производства.

В своём заявлении компания подчеркнула, что наличие встроенных уязвимостей, включая «бэкдоры» или выключатели, может создать риски для кибербезопасности, нарушить целостность глобальной цифровой инфраструктуры и подорвать доверие к американским технологиям. Nvidia отметила, что таких механизмов в её продуктах нет.

Компания также подчеркнула, что любые скрытые возможности удалённого доступа представляют собой угрозу и не могут рассматриваться как допустимая мера, даже если она инициирована правительством.