Nvidia опровергла планы инвестировать $1 млрд в Мексику

Ранее губернатор Самуэль Гарсия в своем видеообращении в социальных сетях сообщил, что Nvidia планирует создать в регионе так называемый «зеленый» дата-центр для работы с искусственным интеллектом. В кадре рядом с ним присутствовали представители компании.

В своем опровержении Nvidia уточнила, что не имеет планов по финансовым инвестициям в Нуэво-Леон. Поддержка цифровой трансформации в Латинской Америке, по словам компании, ограничивается сотрудничеством в исследовательских инициативах и развитии местных талантов.

Неясно, кто именно присутствовал в видео губернатора.