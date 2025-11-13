Наука и технологии
Опубликовано 13 ноября 2025, 21:32
Nvidia опровергла планы инвестировать $1 млрд в Мексику

Компания не строит дата-центр в Нуэво-Леоне
Nvidia официально опровергла информацию о намерении вложить один миллиард долларов в строительство дата-центра на севере Мексики. Соответствующее заявление компания распространила в среду, спустя несколько часов после анонса губернатора штата Нуэво-Леон.
© Nvidia

Ранее губернатор Самуэль Гарсия в своем видеообращении в социальных сетях сообщил, что Nvidia планирует создать в регионе так называемый «зеленый» дата-центр для работы с искусственным интеллектом. В кадре рядом с ним присутствовали представители компании.

В своем опровержении Nvidia уточнила, что не имеет планов по финансовым инвестициям в Нуэво-Леон. Поддержка цифровой трансформации в Латинской Америке, по словам компании, ограничивается сотрудничеством в исследовательских инициативах и развитии местных талантов.

Неясно, кто именно присутствовал в видео губернатора.

Источник:Reuters
Автор:Булат Кармак
