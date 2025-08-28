Nvidia отчиталась о стабильном росте продаж на фоне бума ИИ

Хуанг заявил, что высокие показатели подчёркивают ключевую роль Nvidia в индустрии, поскольку вендор внедряет инновации и удовлетворяет потребности клиентов. По его словам, графические процессоры Nvidia необходимы для работы приложений с искусственным интеллектом, включая глубокое обучение и нейросети. Бум ИИ, охватывающий здравоохранение, финансы и транспорт, «делает продукты Nvidia незаменимыми».

В отчёте подчёркнуто, что рекордные продажи также отражают доверие к решениям Nvidia со стороны предприятий и разработчиков. Приверженность компании исследованиям и партнерствам позволяют ей удерживать лидирующие позиции.

В деньгах это выражается огромными цифрами: выручка Nvidia составила $46,7 млрд, что на 56% больше, чем за аналогичный период 2024 года. В том числе такая прибыль обусловлена ростом деятельности ЦОДов, в которых доминирует ИИ.