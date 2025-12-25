NVIDIA отказалась от техпроцесса Intel 18A после тестирования технологии

По данным источников агентства, в обозримом будущем заключение контрактов между NVIDIA и Intel Foundry на серийное производство чипов маловероятно.

Несмотря на активную политическую и финансовую поддержку, Intel Foundry пока не смогла привлечь крупных разработчиков ИИ-ускорителей к использованию 18A.

NVIDIA, в свою очередь, уже зарезервировала производственные мощности у TSMC для выпуска будущих чипов по 2-нм техпроцессу.

В Intel подчеркивают, что 18A в первую очередь создавался под собственные продукты компании, включая процессоры Panther Lake, где ключевой упор делается на энергоэффективность.

Для внешних заказчиков Intel делает ставку на следующее поколение технологии — 14A, которое должно лучше соответствовать требованиям высокопроизводительных вычислений.