Опубликовано 25 декабря 2025, 08:45
NVIDIA отказалась от техпроцесса Intel 18A после тестирования технологии

Ждем, как будут обстоять дела с 14А
NVIDIA отказалась от дальнейшей работы с техпроцессом Intel 18A после его тестирования. Об этом сообщает Reuters.
По данным источников агентства, в обозримом будущем заключение контрактов между NVIDIA и Intel Foundry на серийное производство чипов маловероятно.

Несмотря на активную политическую и финансовую поддержку, Intel Foundry пока не смогла привлечь крупных разработчиков ИИ-ускорителей к использованию 18A.

NVIDIA, в свою очередь, уже зарезервировала производственные мощности у TSMC для выпуска будущих чипов по 2-нм техпроцессу.

В Intel подчеркивают, что 18A в первую очередь создавался под собственные продукты компании, включая процессоры Panther Lake, где ключевой упор делается на энергоэффективность.

Для внешних заказчиков Intel делает ставку на следующее поколение технологии — 14A, которое должно лучше соответствовать требованиям высокопроизводительных вычислений.

