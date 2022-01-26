NVIDIA откажется от покупки создателя архитектуры для смартфонных процессоров ARM за 40 миллиардов долларов

Теперь появилась информация о том, что производитель видеокарт и вовсе решил по-тихому отказаться от приобретения. Причиной тому называются сложности, которые возникли при попытке получить одобрение сделки у регулирующих органов.

Что интересно, холдинг SoftBank, владеющая ARM, также демонстрирует, что вероятность срыва сделки велика. Например, она вовсю готовится вывести компанию на IPO.

Напомним, что изначально NVIDIA планировала заплатить за ARM сумму в 40 млрд долларов. Сумма сделки называлась одной из самых крупных за всю историю IT.