Nvidia откроет исследовательский центр в Шанхае

Новый центр будет заниматься изучением потребностей китайских клиентов и разработкой технических решений, которые помогут обходить ограничения Вашингтона. При этом ключевой дизайн и производство чипов останутся за пределами Китая из-за сложностей с передачей интеллектуальной собственности. В Nvidia заявили, что не будут отправлять в Китай проекты графических процессоров для модификации.

Команда в Шанхае также будет участвовать в глобальных проектах компании, включая проверку дизайнов чипов, оптимизацию продуктов и исследования в сферах, таких как автономное вождение. Хуанг хочет обеспечить доступ к талантливым специалистам по искусственному интеллекту, работающим в Китае. Сейчас компания набирает инженеров для работы над новым поколением аппаратного и программного обеспечения.

Шанхайские власти уже проявили предварительную поддержку проекта, а Nvidia продолжает добиваться одобрения у американских регуляторов. В городе у компании работает около 2000 сотрудников, в основном в продажах и поддержке.