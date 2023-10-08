NVIDIA отменила конференцию для разработчиков, которую должна была провести в Израиле

Мероприятие, запланированное на 15-16 октября, предполагало участие главы NVIDIA Дженсена Хуанга. Однако из-за обострения палестино-израильского конфликта компания приняла решение об отмене данного события.

Основной причиной отмены стало желание NVIDIA обеспечить безопасность всех участников. В настоящее время компания не предоставила информацию о возможном переносе даты AI Summit или о проведении конференции в онлайн-формате.

В сообщении NVIDIA говорится: «Мы надеемся, что это сообщение застало вас в целости и сохранности. С сожалением сообщаем вам, что в связи со сложившейся в Израиле ситуацией мы приняли решение отменить AI Summit».

Планировалось, что конференция соберет более 2500 специалистов в области искусственного интеллекта.